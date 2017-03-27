Компания Go Travel Un Limited, основным бизнесом которой является авиабилетный агрегатор Aviasales, сворачивает принадлежащие ей проекты международного поисковика билетов JetRadar и отельного поиска Hotellook. Как сказал на встрече с сотрудниками гендиректор Aviasales Максим Крайнов, компания ждет резкого ужесточения конкуренции на российском рынке после того, как американская Priceline Group (владелец Booking.com и Kayak) приобрела британскую Momondo Group, которой принадлежат туристические поисковики Momondo и Cheapflights. Aviasales хочет высвободить ресурсы, чтобы защитить свои позиции на российском рынке.

В рамках реструктуризации Aviasales сократит 20% персонала, это сотрудники, работавшие над Hotellook и JetRadar — в общей сложности 32 человека. Hotellook в течение 3−4 месяцев станет частью Aviasales и будет работать под брендом «Aviasales Отели». Jetradar станет частью партнерской программы Travelpayouts.

Крайнов рассказал сотрудников, что ожидает резкого роста конкуренции уже этим летом. После завершения сделки по поглощению Momondo Priceline скорее всего проведет в купленной компании масштабные сокращения, а высвобожденные деньги будут направлены на развитие в ключевых регионах, в первую очередь это будут Великобритания и Россия, сказал он. «Это будет очень большая битва за Россию, мы точно знаем, что это произойдет летом», — сказал Крайнов.

Также менеджер рассказал, что Aviasales не смогла привлечь дополнительные средства на развитие бизнеса в Юго-Восточной Азии. Компания обсуждала возможность привлечения финансирования с несколькими десятками потенциальных партнеров, но неудачно. «В текущей ситуации возможность привлечения инвестиций равна нулю», — добавил основатель Aviasales Константин Калинов.