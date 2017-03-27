Для привлечения покупателей и оптимизации традиционных способов продаж производители и дилеры предлагают клиентам новые каналы продаж, например, совершить покупку машины онлайн или в небольших филиалах дилерских центров, расположенных на территории торгового центра. Так в Москве в конце марта Hyundai в партнерстве с «Авилоном» откроют цифровой выстовочный зал в ТЦ «Метрополис», где с помощью цифровых интерактивных панелей и экранов клиент может подобрать модель, комплектацию, записаться на тест-драйв и внести онлайн-предоплату, закрепив машину за собой. Подобные онлайн-платформы ориентированы на digital-аудиторию, к тому же такой способ продаж позволил сократить продавцу до 40% персонала. Сейчас доля онлайн-продажи у концернов и российских дилеров незначительна и не превышает 2%, тем не менее, эксперты считают, что к 2021 году онлайн-продажи займут 30% рынка.