Российским гражданам нужно дать возможность запретить компаниям использовать данные о себе в системах аналитики больших данных, об этом в интервью РБК сказал помощник президента России Игорь Щеголев. Чиновник подчеркнул, что пока закон запрещает передачу третьим лицам и обработку без согласия человека его персональных данных: номера паспорта, адреса проживания, биометрических данных
С развитием промышленного интернета и интернета вещей объем данных, по которым можно будет однозначно вычислить человека, с которым эти данные связаны, будет увеличиваться. И не всегда эти данные могут быть квалифицированы напрямую как персональные. Уже сейчас есть явления, которые находятся на грани, в серой зоне, просто пока эта зона не отрегулирована. Когда, например, операторы связи передают данные об абонентах банкам и другим компаниям. Строго говоря, они собирают данные о пользователях, которые прямо не прописаны в законе о персональных данных. Но они явно были собраны не в тех целях, на которые давал согласие абонент. Мы хотим, чтобы у пользователя появилось больше возможностей влиять на судьбу тех данных, которые о нем получены. Раз уж такие данные могут начать влиять на судьбу хозяина, — сказал Щеголев.
Бегтин: «большие данные» усиливают проблему информационного неравенства
Щеголев уточнил, что сейчас ведется подготовка соответствующих изменений в закон «О персональных данных», но конкретные сроки, в которые могут появиться такие предложения пока назвать сложно, скорее всего они появятся в течении года.
В день публикации интервью Игоря Щеголева выяснилось, что оператор «Мегафон» взял в Mail.ru Group (контролирующаяся оператором компания) профили пользователей для создания им «индивидуальных тарифов» на услуги связи. Ещё в 2016 сама MRG создала продукт для заинтересованных банков — на основе изучения пользовательских профилей в онлайне он даёт банкам оценки кредитоспособности. В 2017 одним из возможных покупателей услуг на основе изучения персональных данных мог стать «Сбербанк». Гендиректор InfoWatch Наталья Касперская, возглавляющая подгруппу «Интернет + Общество» рабочей группы помощника президента РФ Игоря Щеголева осенью 2016 года предположила, что big data россиян в интернете должны быть признаны собственностью государства. «Управлением данных должно заниматься государство, потому как пользователи этим заниматься не могут, а сервисы — не заинтересованы», — позднее уточнила Касперская.
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Не устаю удивляться, сколь всеобщи и универсальны законы С.Н. Паркинсона, трактующие, что автоматизация не сокращает, а порождает огромное количество рабочих мест для чиновников, объемы работы растут и, в конце концов, замыкаются сами в себе.
Рабочие группы, советники, дорожные карты, заседания — уже не первый год кипит работа. Все с интересом ждут выхлоп какойто. Но пока только вот все, что удалось придумать. Негусто.
Вот да, марки пусть интернет-компании коллекционируют, уже даже контекстная реклама реально как-будто мысли читает.
Единственное, что успокаивает, так это если бы она действительно мысли читала, то была бы одна реклама красных тракторов.
Еще бы и разобраться с сайтами, которые требуют сотовый при регистрации. Пусть налог платят дополнительный, побольше, чтобы не повадно.
Просто оставлю это тут http://i91.fastpic.ru/big/2017/0327/58/1e4fda7c10cef75e1b34b4aafa674058.jpg