Российским гражданам нужно дать возможность запретить компаниям использовать данные о себе в системах аналитики больших данных, об этом в интервью РБК сказал помощник президента России Игорь Щеголев. Чиновник подчеркнул, что пока закон запрещает передачу третьим лицам и обработку без согласия человека его персональных данных: номера паспорта, адреса проживания, биометрических данных и т. д. Однако есть большой объем информации, которая законом не охраняется, например история посещения сайтов в сети, составив друг с другом больше количество таких данных можно в частности предсказывать поведение человека, или делать о нем какие-то выводы.

С развитием промышленного интернета и интернета вещей объем данных, по которым можно будет однозначно вычислить человека, с которым эти данные связаны, будет увеличиваться. И не всегда эти данные могут быть квалифицированы напрямую как персональные. Уже сейчас есть явления, которые находятся на грани, в серой зоне, просто пока эта зона не отрегулирована. Когда, например, операторы связи передают данные об абонентах банкам и другим компаниям. Строго говоря, они собирают данные о пользователях, которые прямо не прописаны в законе о персональных данных. Но они явно были собраны не в тех целях, на которые давал согласие абонент. Мы хотим, чтобы у пользователя появилось больше возможностей влиять на судьбу тех данных, которые о нем получены. Раз уж такие данные могут начать влиять на судьбу хозяина, — сказал Щеголев.

Щеголев уточнил, что сейчас ведется подготовка соответствующих изменений в закон «О персональных данных», но конкретные сроки, в которые могут появиться такие предложения пока назвать сложно, скорее всего они появятся в течении года.

В день публикации интервью Игоря Щеголева выяснилось, что оператор «Мегафон» взял в Mail.ru Group (контролирующаяся оператором компания) профили пользователей для создания им «индивидуальных тарифов» на услуги связи. Ещё в 2016 сама MRG создала продукт для заинтересованных банков — на основе изучения пользовательских профилей в онлайне он даёт банкам оценки кредитоспособности. В 2017 одним из возможных покупателей услуг на основе изучения персональных данных мог стать «Сбербанк». Гендиректор InfoWatch Наталья Касперская, возглавляющая подгруппу «Интернет + Общество» рабочей группы помощника президента РФ Игоря Щеголева осенью 2016 года предположила, что big data россиян в интернете должны быть признаны собственностью государства. «Управлением данных должно заниматься государство, потому как пользователи этим заниматься не могут, а сервисы — не заинтересованы», — позднее уточнила Касперская.