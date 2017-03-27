Заместитель генерального директора крупной страховой компании «Ингосстрах» Татьяна Кайгородова дала интервью изданию «Коммерсантъ», где рассказала об изменениях на рынке добровольного медицинского страхования и в том числе о внедрении новых технологий в область медицинских услуг.

На сегодняшний день мы реализуем эту возможность (консультацию специалиста на расстоянии, через интернет) таким образом: например, у нас есть региональный застрахованный, который пришел в нашу клинику, в наш «Будь здоров», у него уже есть какие-то определенные анализы, и мы оформляем это как совместную консультацию с доктором, например, московским — проводим Skype-конференцию. Для этого законодательная база существует. О чем речь, когда я говорю, что нет законодательной базы?

Почему телемедицина в России всё ещё вне закона → Roem.ru

Речь о том, что достаточно часто встречаются ситуации, когда у человека есть какие-то симптомы, он пришел к доктору, пожаловался, доктор его осмотрел и говорит, вам надо сдать такие-то, такие-то анализы, пройти такие-то, такие-то обследования, и после того как вы все это сделаете, пожалуйста, ко мне. Человек все это сделал, и дальше он должен опять прийти в клинику и получить уже какие-то рекомендации по лечению. Вот мы говорим о телемедицине, когда эти рекомендации по лечению он сможет получить по Skype. Это будет легитимно. Безусловно, когда это произойдет, это будет огромный прорыв в качестве медицинских услуг. Почему? Потому что это сервисная составляющая.