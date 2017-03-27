Александр Амзин, основатель «Мы и Жо» и независимый медиаконсультант, опубликовал в своём Telegram-канале пояснение о ситуации с Яндекс.Новостями и кажущимся замалчиванием воскресных протестов. По его мнению, люди успешно обманывают алгоритмы компании — и на это есть не одна причина. «Роем!» публикует текст полностью с разрешения автора.

Уже все написали про Яндекс.Новости. Как человек, одним из первых запостивший картинку без митингов в картине дня, хочу объяснить не только свою позицию, но и что происходит.

Несмотря на то, что я когда-то работал в Яндексе, о его алгоритмах я знаю столько же, сколько и все, так что коллеги, если захотят, меня поправят. В принципе, они уже написали почти то же самое, что хотел я, в блоге, только при этом очень мягко.

Итак, представьте, что перед вами стоит механизм, определяющий цвета. На него падает солнечный луч, и экран светится спокойным беловато-желтым светом. Но вот луч закрыли красным светофильтром. Цвет экрана меняется, хотя солнечный луч не изменился. Просто мы обдурили механизм. И, что грустно, учесть возможность такой махинации и предотвратить ее сложно.

Метафорически — это как раз то, что произошло с Яндекс.Новостями. Их обдурили, но робот не человек, он не обижается.

Слабая кластеризация

Похожие новостные поводы Яндекс.Новости склеивает в кластеры очень хорошо (настолько хорошо, что специально разработал алгоритм, сначала убивающий дубли). Однако если по городу идет сколько-то человек, улицы города, число идущих, мелкие детали могут различаться. Соединить не так просто, хотя по смыслу нам понятно — Владивосток, Екатеринбург и Москва в воскресенье были на одной волне.

Сильные агентства

Вес агентств в Яндекс.Новостях ощутимо рос. Это практически никогда не олигополия, а настоящая монополизация повестки. Если в ТАСС и РИА нет новости о том, что прилетели инопланетяне, они не прилетят. Выборочные задушевные разговоры Роскомнадзора о нераскачивании лодки позволили фактически ставить темы на блок. Мы просто были свидетелями особенно серьезного блока.

Сокращение числа игроков рынка

Чем меньше участников в агрегации, тем меньшим числом СМИ достаточно управлять для контроля повестки. Вычистили тех, кто не СМИ, вычистили тех, кто не в России (например, Meduza). Результат — стерильная картина дня, десятки процентов которой контролирует государство.

Создание альтернативной картины дня

Как многие отмечали, была сконструирована беспрецедентно непротиворечивая картина дня. Не понадобилось даже писать новость «сегодня ничего не произошло».

Вывод

Робот Яндекса живет в китайской комнате. Он не знает про Путина и Навального. Он просто получает послания через щелочку и выдает иероглифы в соответствии с написанным. Для него масс-медиа состоят из сотен СМИ, пресс-служб и газет. Самые доверенные его источники не рассказывают о волнениях в Москве, а менее доверенные рассказывают нестройно, так что кластеры их рассказов не успевают всплывать на поверхность: сотни других наперебой зовут ворваться в весну и сделать много других бессмысленных вещей. В этой альтернативной вселенной кроме России никаких стран не существует. Да что там говорить — даже имя «Навальный» не такое уж известное, проверьте сами. За последние три дня Навальный упоминался в Я.Новостях 4747 раз, а Путин — 5066.

Робот не виноват. Виноваты люди, злоупотребившие его доверием. Думаю, создателям Яндекс.Новостей было трудно представить, что когда-то их детищу будут беспардонно врать в лицо.