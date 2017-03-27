Основатель «Wikimart» и обладатель состояния в 20 миллионов долларов (оценка из телевизионного анонса) Максим Фалдин снялся в программе «Секретный миллионер» телеканала «Пятница». По сценарию программы Фалдину придётся 5 дней ночевать где попало, перебиваться случайными заработками, не возбраняется и просить милостыню.

Максим Фалдин родился в Подольске, предпринимателю 39 лет. Наиболее известен, как основатель интернет-магазина Wikimart. Магазин убрал Фалдина с поста гендиректора весной 2015, спустя полтора года предприниматель «похоронил» свой бывший проект. В 2015 году Фалдин запустил интернет-магазин детской одежды Little Gentrys.