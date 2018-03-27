Кадровая компания «Юнити» опубликовало исследование по динамике изменения средних зарплат в разных отраслях в 2017 году и прогноз на 2018. По мнению авторов отчета, в 2018 году россиянам не стоит ждать серьёзного роста зарплат. Сказывается нестабильность экономики и изменившийся подход: бизнес стал более щепетильным по отношению к компетенциям сотрудников и их вознаграждению. Динамика сохранится на уровне 2016−2017 годов, когда страна начала возвращаться к докризисным показателям. За год размер оплаты труда увеличится лишь на 10%, в редких случаях — на 15%.

В фармацевтической отрасли рост зарплат в 2017 году составил всего 5−10%, причём на стандартных позициях не было и этого. Например, медицинский представитель в среднем зарабатывал 70−75 тысяч рублей, как и в 2016-м, и только при расширении функционала наблюдался рост до 80−85 тысяч рублей. В сфере FMCG: рост зарплат составил 10−15% и коснулся лишь некоторых позиций, связанных с технологиями производства и продажами.

В нефтегазовой отрасли, тяжёлой промышленности и металлургии в большинстве случаев зарплаты показали совсем небольшой рост (около 5%), который компенсировался инфляцией. Однако тут есть свои исключения. В частности, дефицит высококвалифицированных технических кадров создал рынок кандидата и вывел на лидирующие позиции по динамике зарплат инженеров. В среднем они зарабатывают 100−120 тысяч рублей (на 10% больше, чем в 2016-м), в отдельных случаях — до 250 тысяч рублей (как правило, речь идёт о специалистах с релевантным зарубежным опытом).

Наиболее яркую динамику зарплат в 2017 году продемонстрировала ИТ-отрасль, единственная, где сегодня прочно установился рынок кандидата. По оценкам «Юнити», вознаграждение ИТ-специалистов за последний год в среднем выросло на 20−30%, но в отдельных случаях — на все 100%. В первую очередь это касается разработчиков и тестировщиков — самых дефицитных ИТ-специальностей. Острая нехватка кадров будет определять уровень оплаты труда сотрудников ИТ-индустрии и в 2018-м: рост составит в среднем до 30%, как и в прошлом году. Задавать темп будут интернет-гиганты, за которыми, чтобы избежать текучки кадров, так или иначе придётся подтягиваться и более мелким компаниям, — пишут авторы отчета.