Сообщество мобильных разработчиков XDA Developers обнаружило, что Google начала блокировать свои приложения на устройствах, с нелецензионными версиями Android. При попутке установки программ Google, например Play Store, Gmail, Google Maps и других появляется сообщение «это устройство не сертифицировано Google» и инсталляция прерывается.

В целом платформа Android Open Source Project является свободной, но сам бренд Android является зарегистрированной торговой маркой Google и для того, чтобы выпускать устройства на базе этой ОС компания должна пройти сертификацию Google и соответствовать ряду требований по безопасности, совместимости и проч.

Ряд компаний подобную сертификацию не получали Amazon с устройством Kindle Fire. Также своя версия Android стоит на смартфонах ряда китайских производителей. Ранее сообщалось о проблемах установки официальных приложений Google на популярную в том числе и в России модель Xiaomi Redmi 3.