Wargaming попросил Америку забанить соавторов «Танков»


Владельцы «Танков», Wargaming.net Limited, обратились в Окружной суд американского Лос-Анджелеса с требованием заблокировать бизнес бывших сотрудников под юрлицом ООО «БлицТим». Они создали собственную студию и по идее Wargaming, якобы: неправомерно используют товарные знаки и конкурируют теперь недобросовестно.

Юристы Wargaming недовольны тем, что ООО наняло более трёх дюжин бывших сотрудников «World of Tanks Blitz», и теперь выходцы из WG незаконно используют движок «DAVA Framework / DAVA Engine» (использовался для World of Tanks Blitz и World of Tanks Generals Wargaming-а).

Ранее, в феврале 2020 года, на территории стран ЕС, юристы Wargaming добились запрета использовать слово «BLITZ» в отношении игр для компании бывших соавторов «Танков». Вскоре Google Play и App Store удалили из доступа игру «Battle Prime» за авторством компании бывших авторов оригинальных «Танков».

Белорусский Wargaming тратит значительные средства на развитие в Америке. Так в 2017 разработчик World of Tanks купил рекламу на главном ТВ-шоу США «Super Bowl». Для продвижения «World of Warships» привлекались знаменитости уровня кинозвезды Стивена Сигала или хоккеиста Александра Овечкина.

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