Павел Дуров через истории в «Инстаграме» анонсировал видеозвонки и систему платежей в Telegram. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на аккаунт Дурова.

Дуров опубликовал фотографию текстового документа, в котором говорится о новых функциях в Telegram: в ближайшее время в мессенджере запустится бета-версия платформы для совершения платежей с помощью ботов, у которых будет специальная кнопка для заказа и оплаты товаров и услуг. Все, что нужно пользователю для совершения платежа, — ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. В опубликованном тексте было также отмечено, что платежи пойдут самому разработчику бота. Комиссию мессенджер брать не будет.

Сервис также не будет хранить данные банковских карт и принимать жалобы со стороны пользователей. Большая часть платежей будет проходить через Stripe. И это значит, что в России и Иране он, скорее всего, не будет работать, пишет Фёдор Скуратов, создатель рекламной платформы для мессенджеров Combot.

Новое в Телеграм.

Дуров в своём Инстаграм (в сторис) показал текст для описания платежей в ботах Telegram + ещё пару апдейтов свежих.

Вкратце — платёжное API для приема платежей в ботах, без комиссий от Телеграм, зовут payment провайдеров подключаться. На старте будет Stripe, но у разработчиков ботов будет возможность выбрать.

Еще видеосообщения и платформа Telescope — для просмотра видеосообщений из публичных каналов и шаринга их в соцсети + платформа для подключения Instant view к вашему сайту.

Да, важное. На старте платежи запустятся со Stripe в качестве провайдера — я уже это отметил. Но есть нюанс. Страйп не работает с Россией и СНГ. И Ираном. Так что пока не подключатся другое платёжные провайдеры, пройдёт какое-то время. Либо у вас есть «дочка» где-то за рубежом, либо ожидайте, пока не подключатся крупные и локальные. Но и тут есть нюанс.

В России очень сложно вбелую принимать платежи, если ты физлицо. Очень так что не рассчитывайте, что вы сейчас радостно своих частных ботов будете монетизировать. К вам очень быстро придут — причём не органы, а тот платежный провайдер, к которому вы подрубились. Все кто подключался к яндекс кассе в курсе

Также в приложении могут появиться видеозвонки, которые есть в бета-версии приложения, и платформа Telescope. Авторы блога Telegram Beta Blog разместили ссылку на telesco.pe. По их предположению, с помощью этого сервиса владельцы каналов в Telegram смогут публиковать видеоролики, которые будут размещаться по ссылке telesco.pe/имя_канала.