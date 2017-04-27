Издание TJournal обратило внимание на проблему в русскоязычном YouTube — в раздел «в тренде» стали попадать индийские, турецкие и арабские видео. Популярные российские блогеры, с которыми пообщалось издание, тоже заметили проблему. PR Google не увидел в этом ничего плохого: «Некоторые видео попадают в раздел предсказуемо — например, новый клип популярного исполнителя или трейлер к новому фильму. Некоторые могут удивить — например, вирусные видео». Впервые странность в алгоритмах заметили 20 апреля, 25 числа компания всё же подкрутила что-то в своих алгоритмах и количество иностранных видео в разделе «в тренде» уменьшилось, но не исчезло. Такая ситуация могла возникнуть от того, что кто-то накручивал просмотры этим видео ботами с российскими IP-адресами.