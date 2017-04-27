Google возобновит работу магазина приложений Google Play на территории всей России и даст возможность пользователям устройств на базе Android самим выбирать поисковую систему. Магазин возобновит работу, в том числе, в Крыму после действия санкций США. Так, корпорация выполнит условия мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС), которое было заключено 17 апреля. Об этом сообщили «Известия».