Alibaba Group запускает в России свой платежный сервис — Alipay. Первым партнером Alipay в России, который уже в конце апреля оснастит первые розничные точки терминалами для работы сервиса, станет «Модульбанк», сообщило РБК.

Платежный сервис Alipay принадлежит аффилированной с Alibaba Group компании Ant Financial Services. На сегодняшний день у системы более 450 млн подтвержденных пользователей, в 2016 году через сервис проводилось до 175 млн транзакций в сутки. В планах Alipay в течение ближайших десяти лет увеличить количество пользователей до 2 млрд и довести долю иностранных пользователей до 60%.

В России пользователями Alipay должны по замыслу компании стать китайские туристы. Первыми ретейлерами, которые начнут прием Alipay, будут продавцы популярных среди китайских туристов товаров — сети по продаже янтаря «Янтарь России», сувениров, российских и советских часов, расположенные в центре Москвы. Сейчас к запуску технологии готовятся сразу несколько московских компаний. Все это бизнесы, работающие с китайскими туристами.