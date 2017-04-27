27 апреля Совет Федерации внесет в Госдуму законопроект, который будет обязывать операторов связи проверять достоверность данных своих абонентов, например, через сайт госуслуг или электронную подпись и предоставлять услуги только идентифицированным пользователям. Теперь операторы смогут заключать договоры онлайн с теми, кто авторизовался через госсервис. В Роскомнадзоре считают, что эти изменения помогут бороться с анонимными владельцами сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант».