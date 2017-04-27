Акционер «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и совладелец «ЦентрОбуви» Дмитрий Вернимонт планируют запустить онлайн-площадку для продажи складских остатков. Их доля у ретейлеров может достигать 30% от оборота. Партнеры учередили компанию «Стокмастер», где Костыгину принадлежит 50,5% акций, остальное — у Вернимонта. «Стокмастер» станет оператором торговой площадки. По словам Вернимонта, на ней будет реализовываться «некоммерческий объем остатков», который образуется у ретейлеров, когда компании, например, выходят из бизнеса или не успевают продать товар. «Стокмастер» будет выкупать эти стоки (речь идет о разных товарных категориях) и выставлять в сети.