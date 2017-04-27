«Яндекс» раскрыл финансовые результаты за первую четверть 2017 года: выручка выросла на 25% год к году, до 20,7 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 18% год к году, до 3,7 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 6,9 млрд рублей, это больше на 19% год к году.

Платные клики на сайтах «Яндекса» и его партнёров выросли на 12% год к году, при возросшей средней цене на клик на 10%. Поисковая доля «Яндекса» не изменилась по сравнению с прошлым кварталом, отмечают в компании, ссылаясь на данные LiveInternet. Количество поисковых запросов выросло на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Недавно объявленное мировое соглашение между «Яндексом», Google и ФАС даст пользователям настоящий выбор и создаст равные для всех правила на игровом поле в России. Мы ожидаем, что это откроет двери для роста мобильной поисковой доли в 2017 году и в дальнейшем будущем, — заявил основатель компании Аркадий Волож.