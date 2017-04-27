В Москве прошла первая официальная презентация Xiaomi, где было представлено три новых смартфона, которые с 26 апреля появились в продаже в России. «Газета.Ru» поговорила со старшим вице-президентом компании Ван Сяном о планах компании, развитии бизнеса и о новых продуктах.

«Спустя два года работы нам удалось добиться хороших показателей продаж в Индии. В 2017 году Xiaomi нацелилась на Россию как на свой наиболее приоритетный рынок. Кроме того, мы параллельно развиваем бизнес в Индонезии. Можно сказать, что это сейчас самые важные страны для нас — Индия, Индонезия и Россия», — рассказал Ван Сян.