Xiaomi: «В 2017 году Xiaomi нацелилась на Россию как на свой наиболее приоритетный рынок»


В Москве прошла первая официальная презентация Xiaomi, где было представлено три новых смартфона, которые с 26 апреля появились в продаже в России. «Газета.Ru» поговорила со старшим вице-президентом компании Ван Сяном о планах компании, развитии бизнеса и о новых продуктах.

«Спустя два года работы нам удалось добиться хороших показателей продаж в Индии. В 2017 году Xiaomi нацелилась на Россию как на свой наиболее приоритетный рынок. Кроме того, мы параллельно развиваем бизнес в Индонезии. Можно сказать, что это сейчас самые важные страны для нас — Индия, Индонезия и Россия», — рассказал Ван Сян.

Россия у Xiaomi в приоритете

Корреспондент «Газеты.Ru» посетил первую официальную презентацию Xiaomi в России, на которой пообщался со старшим вице-президентом компании Ван Сяном касательно ближайших планов бренда, а также узнал, какие еще смартфоны Xiaomi выходят на российский рынок.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое