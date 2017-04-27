Медиаотдел Mail.ru Group составил «Энциклопедию» интернет-журналистики


Медийный отдел Mail.ru опубликовал результаты полевого исследования о цифровых медиа, интернет-журналистике и ремесле. Содержание разбито на разделы «Настоящее», «Будущее», «Деньги», «Форматы» и «Журналист». В представленной «Энциклопедии» можно найти мнения Алексея Амётова (Look At Media), Николая Кононова («Секрет фирмы»), Екатерины Дербиловой (Vedomosti.ru) и других медиаэкспертов, редакторов, продюсеров.

Полевое исследование медиацеха

Мы поговорили с 30 экспертами, которые работают на разных полюсах российского медиацеха: охватные и нишевые СМИ, те, кто по подписке и те, кто за медийку, медиа, которые работают только в соцсетях и медиа, которые вкладываются в развитие сайта. Всем спике

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое