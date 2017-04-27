Виртуальный оператор VK Mobile начал выдавать СИМ-карты тестерам соцсети «ВКонтакте», рассказали «Роем!» региональные тестировщики. Сами карты выдают в местных офисах «Мегафона» — на его же сетях они и работают.

При этом саму карту активировать можно, только отправившись в Москву или Питер, сообщили одному из новоиспечённых абонентов в техподдержке. В начале апреля ограниченные тесты начались в Санкт-Петербурге — «домашнем городе» соцсети. Впрочем, поддержка пообещала придумать другой способ активации в ближайшее время.

Стартовый баланс на карте составляет 450 рублей. Месяц пользования оператором — 400 рублей, тестерам дают первый месяц бесплатно. Кроме самих услуг связи VK Mobile даёт бесплатный доступ к музыкальному приложению Boom от «ВКонтакте». Роуминговых зон внутри России нет — условия связи по всей стране одинаковые. Предположение, что связь будет бесплатной в обмен на рекламу, пока не подтвердилось.

Впервые о готовящемся запуске VK Mobile стало известно в октябре прошлого года — «Мегафон» попросил Роспатент закрепить за ним соответствующий товарный знак. После чего «Мегафон» начал процесс по приобретению контроля над холдингом Mail.ru Group, в который входит «ВКонтакте» — сотовый оператор купил 63,8% голосующих акций в феврале. И сотовый оператор, и MRG принадлежат бизнесмену Алишеру Усманову.