19 июля Dropbox закроет сервис для совместной работы с документами Hackpad, который он приобрел в 2014 году, и перенесет файлы всех пользователей на закончивший бета-тестирование Paper. Несколько недель назад представители компании начали сообщать юзерам, чтобы те экспортировали документы. Сооснователь последнего сервиса Игорь Кофман заявил, что в Paper — многие полезные функции Hackpad (цифровое сотрудничество, комментарии и редактирование в режиме реального времени). Кроме того, в нем быстрее поиск. Об этом пишет VentureBeat.