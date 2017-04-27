Некогда один из крупнейших электронных ритейлеров в Рунете «Ютинет» отзывает свои акции с Московской биржи с формулировкой «в связи с признанием организации банкротом». В мае 2015 года «Ютинет» выставил на продажу часть бизнесов и заявил о намерении сосредоточиться на развитии в регионах в основном на базе онлайн-магазиа e96.ru. Среди причин краха компании ее создатели называли финансовый кризис и связанное с ним падение потребительского спроса.