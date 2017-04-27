Некогда один из крупнейших электронных ритейлеров в Рунете «Ютинет» отзывает свои акции с Московской биржи с формулировкой «в связи с признанием организации банкротом». В мае 2015 года «Ютинет» выставил на продажу часть бизнесов и заявил о намерении сосредоточиться на развитии в регионах в основном на базе онлайн-магазиа e96.ru. Среди причин краха компании ее создатели называли финансовый кризис и связанное с ним падение потребительского спроса.
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Падение потребительского спроса всегда идет на пользу екомерса, так как цена становится решающим фактором и человек ищет где дешевле можно купить хоть на копейку, а в интернете на копейку можно почти всегда сделать дешевле чем в офлайн, мы в 2008—2011 росли например как на дрожжах именно из-за падения покупательского спроса, примерно по 80−100% в год.
В этот раз все тоже самое только народ пошел не в российский екомерс, а в иностранный, потому как там дешевле не на копеечку, а два раза.
Почему государство проморгало очередной офшор вопрос уже другой, тут много вариантов, от хитрых планов до тупой неповоротливости гос. машины.