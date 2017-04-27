Из различных решений в сфере ИИ люди больше всего боятся домашних помощников и беспилотных машин


Лондонское королевское общество провело опрос британцев, попросив их оценить различные решения из сферы искусственного интеллекта по степени их полезности и степени возникающих из-за их использования рисков. Наиболее опасными и, одновременно, наиболее полезными были названы домашние помощники вроде Google Home или Amazon Alexa и беспилотные машины. Также опрошенные отметили высокую социальную значимость медицинских решений с сфере ИИ, в том числе позволяющих компьютерам автоматически ставить диагнозы пациентам.

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