Лондонское королевское общество провело опрос британцев, попросив их оценить различные решения из сферы искусственного интеллекта по степени их полезности и степени возникающих из-за их использования рисков. Наиболее опасными и, одновременно, наиболее полезными были названы домашние помощники вроде Google Home или Amazon Alexa и беспилотные машины. Также опрошенные отметили высокую социальную значимость медицинских решений с сфере ИИ, в том числе позволяющих компьютерам автоматически ставить диагнозы пациентам.
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Различные решения в области ИИ среди людей боятся больше всего слесарей, сварщиков и цыган.
Читатели Роема больше всего боятся ботов Ашманова (а-я-я-й тут не фигура речи) :)