Как легально и быстро можно перевезти компанию и сотрудников в Польшу, рассказывает основатель ресурса Immigrant.Today Алексей Павленко, который сам прошел процесс бизнес-иммиграции.

Переехать поближе к заказчикам и избежать страновых рисков: две самых распространенных причины, по которым IT-компании все чаще масштабируют бизнес за пределы страны. Так в 2014 году поступил Luxoft, организовав переезд нескольких сотен своих программистов из офисов СНГ в Польшу. В том же году их примеру последовала DataArt.

Понятный язык и стабильная экономика

Польша по европейским меркам достаточно крупная страна с населением в 38 млн. При этом по площади она меньше Томской области. Польша — единственная европейская страна, у которой за последние 15 лет не было ни одного снижения ВВП. Этот показатель за последние пять лет в среднем рос на 3,1% в квартал. Налоги в стране меньше большинства европейских стран, такая же ситуация и со стоимостью жизни и рабочей силы.

Культурные различия россиян и поляков небольшие, польский язык достаточно понятный, за счет чего сотрудникам проще адаптироваться. Вопреки расхожему мнению, местные жители относятся к россиянам точно так же дружелюбно, как и к большинству иностранцев. Возможно, в небольших городках дела обстоят иначе, но в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданське или Люблине вам чаще ответят улыбкой, чем недовольным взглядом.

Регистрация компании в Польше

Переезд компании в Польшу начинается с открытия или покупки польского аналога ООО — «Sp.z o.o». Это самый популярный тип юрлиц в стране, оно регистрируется быстро и недорого и позволяет вести почти любую законную деятельность в стране. Процесс создания ООО занимает от нескольких дней до двух месяцев.

Компанию можно зарегистрировать как самостоятельно, так и через фирму-посредника. Самостоятельно это делается онлайн на сайте Минюста Польши и стоит 350 злотых (5 000 рублей). Помощь юриста с подготовкой документов будут стоить 150−400 евро, услуги нотариуса обойдутся в районе 150 евро, а присяжного переводчика — от 25 евро в час. Перед этим необходимо обзавестись польским адресом, который впоследствии станет юридическим адресом компании. Главный недостаток онлайн-регистрации — типовые уставные документы, в которые нельзя вносить правки в процессе. Это можно сделать позже, но изменения придется регистрировать в местных органах.

Второй вариант — обратиться за помощью к юристу или фирмам-посредникам, как это сделал я. За свои услуги такие компании берут от 600 евро. Можно не открывать новое юрлицо, а купить существующее. Преимущество такого подхода — скорость, оформление сделки займет несколько часов. Компания с историей может понадобиться, если вам нужно показать, что юрлицу уже несколько лет, например, по условиям тендера.

Минимальной уставной капитал ООО в Польше — 5 000 злотых или около 1 200 евро. Для сравнения, в Германии потребуется не менее 25 000 евро. Уставной капитал можно сразу же перевести в активы фирмы, а указанную сумму внести уже потом. Ограничений по количеству учредителей ООО в стране нет, и вводить в состав правления поляков не нужно. Лучше, чтобы учредителей было не менее двух, поскольку с компании с одним основателем дополнительно платят около 300 евро ежемесячно в фонд социального страхования.

У фирмы могут быть лицензии на определенные виды деятельности, которые могут интересовать покупателя. Сфера IT-услуг в Польше никак не лицензируется, разве что вы захотите открыть детективное агентство. Компанию с историей необходимо будет тщательно проверять, хотя сделать это на 100% почти невозможно. После покупки предстоит менять ее параметры — от юридического адреса до состава учредителей, что повлечет дополнительные затраты. Цены на готовую «чистую» фирму у посредников стартуют от 1 200 евро. Для ведения деятельности обязательно надо каждый месяц вести бухгалтерскую деятельность, в среднем это стоит 100 евро в месяц для небольших компаний.

Альтернативный путь: бизнес-инкубаторы

Польские бизнес-инкубаторы позволяют иностранцу не открывать юрлицо, а проводить транзакции через них. Такой схемой часто пользуются фрилансеры и небольшие компании. Инкубаторы позволяют создать для иностранной фирмы компанию внутри себя, которая делится над подорганизации для каждого сотрудника.

Каждый иммигрант является физлицом, которое работает в структуре инкубатора, заключив трудовой или гражданско-правовой договор. На его основе он получит разрешение на работу, получением которого займется инкубатор. Его сотрудники ведут бухгалтерию, предоставляют юридическое сопровождение и отвечают за любые нарушения перед госорганами. Это является одним из плюсов инкубации, поскольку при открытии ООО, даже если его бухгалтерией занимается сторонняя фирма, за нарушения ответственны учредители. Трудоустройство через инкубатор также упрощает процесс получения польского ВНЖ.

Обычно за набор стандартных услуг, который включает заключение гражданско-правового договора и открытие банковского счета, польские инкубаторы берут ежемесячную плату от 250 до 450 злотых (3 500 — 6 400 рублей). Дополнительные услуги, вроде заключения контрактов с международными заказчиками, оговариваются отдельно.

В Польше есть множество инкубаторов. Некоторые, вроде Legal Poland и Моя Фирма основаны выходцами из СНГ, есть и местные компании вроде AIP. Когда решение о переезде принято, иностранец заключает с инкубатором договор, выбирает для переезда город и предоставляет различные данные о сотрудниках и членах их семей. Затем до двух месяцев у инкубатора уходит на оформление рабочих виз и приглашений для родственников.

Стоит ли переезжать

Для бизнесмена Польша, в первую очередь, хороша стабильностью экономики. Налоги тут по европейским меркам относительно невысокие. Стандартная ставка подоходного налога для юрлиц составляет 19% (для сравнения в Германии 30%). С 2017 года ее снизили до 15% для малых и средних предприятий, при условии если их оборот за прошлый год не превышает 1,2 млн евро, или же это первый год работы для компании. Ставки НДС варьируются от 0 до 23%, но для экспорта ИT-услуг между юрлицами она почти всегда равна нулю. Социальные взносы для работодателя составляют 17,48−20,14%.

На практике, математика зарплаты сотруднику выглядит так. Предположим, что зарплата-нетто (то, что работник получает на руки) составляет 2 000 злотых (28 500 рублей). С учетом подоходного налога (179 злотых) и части выплат в соцфонды зарплата-брутто составит 2 774,95 злотых (39 500 рублей). Полный расход работодателя на сотрудника со всеми выплатами в итоге дойдет до 3 346,87 злотых (47 600). С уплатой налогов в Польше все очень строго, но, как и в любой стране, существуют легальные пути их минимизации.

Российская ИТ-компания, скорее всего, существенно сэкономить на зарплате программистов не сможет. Средний оклад разработчика в польской столице — около 30 000 евро в год. Но, в целом, затраты не превысят расходов на ведение «белого» бизнеса в России. На аренду, особенно в сравнении с Москвой, тратить придется меньше. Стоимость квадратного метра офиса в популярных среди ИТ-сообщества Варшаве, Кракове или Гданське составляет $250−400 в год.

Где искать жилье для сотрудников

Общая стоимость жизни в разы ниже, чем в Москве. Так, аренда однокомнатной квартиры с приличным ремонтом не на окраине Варшавы обойдется в около 1 600 злотых (23 000 рублей), двухкомнатной — 2 200 злотых (31 000), трехкомнатной — 2 900 (41 000).

В аренде жилья для иностранцев есть проблема — каждый приезжий должен иметь прописку, но не все арендодатели с радостью воспринимают этот факт. Хотя по закону, жилье, снятое по договору аренды, дает возможность самому пойти в соответствующее учреждение и оформить временную прописку. Иммигранты со стажем могут попробовать поискать предложения без комиссии на сайтах частных объявлений olx.pl и gumtree.pl, но без знания польского лучше всего обращаться в агентства недвижимости. Стоимость их услуг обычно равняется месячной арендной плате.

Иммиграция — непростой процесс, но в Польше это поставлено на коммерческие рельсы. В стране есть компании и частные лица, которые оказывают услуги адаптации. Такой человек может водить иммигранта за руку по госучреждениям, заполнять бумаги, объяснять, как устроить ребенка в садик или попасть на прием к врачу. Неприбыльные организации могут помочь с таким и бесплатно, но обычно цена составляет от 40 злотых (600 рублей) в час. Поддержку и совет можно получить и в множестве тематических групп иммигрантов из СНГ, которые делятся опытом и помогают решать всевозможные вопросы.

Перевозим себя и сотрудников

Если решение принято и ООО зарегистрировано, дальше встает вопрос легализации пребывания основателей и сотрудников в стране. Члены правления фирмы на основе регистрации в Государственном судебном реестре юрлиц KRS могут подавать документы на национальную польскую визу на шесть месяцев, а члены их семей — на стандартную шенгенскую. Хотя в каждом случае решения принимаются индивидуально и зависят от консула. Национальная виза также позволяет путешествовать внутри шенгенской зоны в течение трех месяцев каждые полгода. После решения визовых вопросов, учредителям нужно заключить трудовой договор с собственной компанией.

Основанием для оформления вида на жительство служит деятельность компании, ее обороты, контракты с контрагентами, бизнес-план и другие формальные доказательства. После подачи документов на ВНЖ, в паспорте ставится соответствующий штамп, который позволит находиться в стране даже после окончания шенгенской визы. Правда, если выехать за пределы Польши и вернуться, надо будет снова оформлять визу.

Процесс получения ВНЖ для учредителей может занять нескольких месяцев, хотя иногда ждать придется больше года. В первый раз вид на жительство обычно выдают на год. Чтобы его продлить, компании необходимо будет показать чистую прибыль около 13 500 евро (зависит от воеводства) за предыдущий отчетный год или трудоустроить двух людей, которым не нужно оформлять разрешение на работу, на срок не менее одного года. Последним может быть и русский студент стационара польского вуза.

Чтобы нанять сотрудников, граждан РФ, в свою фирму, им нужно сперва оформить приглашение на работу. Формально этот документ называется «Заявление о намерении поручить работу иностранцу». Работодатель регистрирует его в местном центре занятости, указывая информацию о компании, сотруднике, работе и зарплате с учетом налогов. Заявление бесплатно и делается в течение недели. По нему иностранец может получить годовую визу, но работать сможет не более 6 месяцев в течение 12 месяцев.

Чтобы трудоустроить сотрудника на срок более полугода, ему необходимо получить разрешение на работу. Просить об этом лучше спустя три месяца, но не позднее, чем за месяц до окончания шестимесячного срока. Тогда разрешение будет выдаваться по упрощенной процедуре: не потребуется проходить такие формальности, как тест рынка труда и получать «решение старосты» (opinia starosty — бумага-разрешение от местного отделения центра занятости).

Если в этот срок не удается вложиться, то придется доказать центру занятости, что на соответствующую должность нет подходящей кандидатуры поляка. Для этого ведомство сперва проверит собственную базу кандидатов по критериям работодателя. Если найдутся подходящие, компания должна будет рассмотреть каждую кандидатуру и обосновать, почему она не подходит. Это может занять до 21 дня. В общем, получение разрешения на работу (тип А) на один-три года может занять от одного дня до трех месяцев в зависимости от воеводства. Разрешение обычно выдается сроком до трех лет, но возможны и более строгие варианты. Если у сотрудника на руках рабочий контракт на более чем три месяца, то он может подавать документы на ВНЖ.