Пресс-служба «Яндекса» распространила реакцию поисковика на ночную блокировку его ip-адресов Роскомнадзором (одновременно блокировались адреса «Вконтакте», «Одноклассников», Liveinternet, Twitter, Facebook и московской точки обмена трафиком MSK-IX, сервисы конкурентов «Яндекса» из Google частично блокируются с 21 апреля, хостинговые площадки Amazon и других — на несколько дней дольше).
Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов Яндекса. Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент — IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждём разъяснений РКН.
Статистика не Роскомнадзора: забаненные IP от Google Docs, Drive, Play, YouTube
Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок.
Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем.
Через несколько часов действия Роскомнадзора осудил второй крупнейший холдинг в Рунете.
Мы представляем будущее интернета как безопасную площадку, где каждый может быть уверен в сохранности своих данных. Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных — end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной.
Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических. Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей «ВКонтакте» временно лишилась доступа к социальной сети. Также из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который «ВКонтакте» использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях. В ближайшее время мы запустим голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием, сказал Андрей Рогозов, управляющий директор «ВКонтакте».
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