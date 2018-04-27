Пресс-служба «Яндекса» распространила реакцию поисковика на ночную блокировку его ip-адресов Роскомнадзором (одновременно блокировались адреса «Вконтакте», «Одноклассников», Liveinternet, Twitter, Facebook и московской точки обмена трафиком MSK-IX, сервисы конкурентов «Яндекса» из Google частично блокируются с 21 апреля, хостинговые площадки Amazon и других — на несколько дней дольше).

Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов Яндекса. Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент — IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждём разъяснений РКН.

Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок.

Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем.

Через несколько часов действия Роскомнадзора осудил второй крупнейший холдинг в Рунете.