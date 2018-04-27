Gazprom-Media Digital провел аудит рекламного инвентаря на базе технологии международной компании Adloox. По оценке компании Weborama Russia на базе промеров Adloox, доля видимых показов в Рунете в 2017 году достигла 68%, а на мошеннический трафик пришлось 45% показов. Последний показатель может снижаться, так как в общий процент такого трафика Adloox ранее автоматически включал показы рекламы в не обновлённых версиях браузеров, уточнили в исследовательской компании.

В Adloox оценивают долю мошеннического трафика в общемировых затратах на интернет-рекламу в 2017 году более чем в 20% или $16,4 млрд. При этом расходы на него растут значительно быстрее, чем рынок интернет-рекламы в целом: по данным Adloox, отрасль выросла на 21,2% к уровню 2016 года, а затраты на мошеннический трафик увеличились на треть — на 31,4%.

Gazprom-Media Digital за счет аудита рекламного инвентаря уменьшил объем мошеннического трафика до 0,5−2% при среднерыночном показателе в РФ на уровне 45%, говорится в сообщении компании. В первом квартале 2018 года GPMD провела сквозной промер всех видеоплощадок своей рекламной сети с помощью алгоритмов Adloox, что позволило выявить и заблокировать 9 источников с повышенным уровнем мошеннического трафика. В результате в последнюю неделю марта относительно 1 января 2018 года доля нарушений с применением сложных методик сокрытия способов накрутки трафика снизилась с 15,8% до 2%.

Уменьшение доли мошеннического трафика не привело к снижению показателя видимости рекламы в сети GPMD — в конце марта он превысил 70%. По стандарту американской организации Media Rating Council, показ считается видимым, если более 50% площади рекламного сообщения находятся в видимой области браузера на протяжении двух последовательных секунд для видеорекламных материалов и одной секунды для баннеров. Результаты GPMD лучше среднерыночных значений для российского и зарубежных рынков. По данным международных компаний-верификаторов трафика, на европейских и американском рынках доля мошеннического трафика достигает 5−15%, а показатель видимости колеблется в рамках 50−70%.