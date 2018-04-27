Gazprom-Media Digital провел аудит рекламного инвентаря на базе технологии международной компании Adloox. По оценке компании Weborama Russia на базе промеров Adloox, доля видимых показов в Рунете в 2017 году достигла 68%, а на мошеннический трафик пришлось 45% показов. Последний показатель может снижаться, так как в общий процент такого трафика Adloox ранее автоматически включал показы рекламы в не обновлённых версиях браузеров, уточнили в исследовательской компании.
В Adloox оценивают долю мошеннического трафика в общемировых затратах на интернет-рекламу в 2017 году более чем в 20% или $16,4 млрд. При этом расходы на него растут значительно быстрее, чем рынок интернет-рекламы в целом: по данным Adloox, отрасль выросла на 21,2% к уровню 2016 года, а затраты на мошеннический трафик увеличились на треть — на 31,4%.
Gazprom-Media Digital будет размещать рекламу только на площадках с фильтрацией трафика
Gazprom-Media Digital за счет аудита рекламного инвентаря уменьшил объем мошеннического трафика до 0,5−2% при среднерыночном показателе в РФ на уровне 45%, говорится в сообщении компании. В первом квартале 2018 года GPMD провела сквозной промер всех видеоплощадок своей рекламной сети с помощью алгоритмов Adloox, что позволило выявить и заблокировать 9 источников с повышенным уровнем мошеннического трафика. В результате в последнюю неделю марта относительно 1 января 2018 года доля нарушений с применением сложных методик сокрытия способов накрутки трафика снизилась с 15,8% до 2%.
Уменьшение доли мошеннического трафика не привело к снижению показателя видимости рекламы в сети GPMD — в конце марта он превысил 70%. По стандарту американской организации Media Rating Council, показ считается видимым, если более 50% площади рекламного сообщения находятся в видимой области браузера на протяжении двух последовательных секунд для видеорекламных материалов и одной секунды для баннеров. Результаты GPMD лучше среднерыночных значений для российского и зарубежных рынков. По данным международных компаний-верификаторов трафика, на европейских и американском рынках доля мошеннического трафика достигает 5−15%, а показатель видимости колеблется в рамках 50−70%.
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Это тоже русские хакеры, или американские мстят?
http://www.interfax.ru/world/542364
Прекрасная статья, все срочно в газпроммедия за рекламой в очередь, для тех кто остался (залётных и унылых ботов), расшифрую что такое «мошеннический трафик». В легендарные времена первых ботнетов, пользовательские машины входящие в ботнет использовались в основном для мошенничества с кредитными картами, но такой способ монетизации захваченной техники, имеет множество негативных факторов, как то, быстрое выявление жертв, охота за владельцами ботнетов всеми кому не попадя, цепочка следов к выгодопреобретателю, сейчас она правда легко скрывается нырком в криптовалюту, поэтому среди ботнетлордов (аля лэндлордов) возникла идея монетизировать трафик, пусть и не так быстро, но зато с меньшей вероятностью бесконечных вспышек справа вспышек слева и общемировой славы с последующей мголетней отсидкой в американской тюрьме :) а именно ботом на клиентской машине кликать по баннерам на своих сайтах (ютюб каналах и тп) в последнее время нашлись ещё более интересные применения, к примеру раскрутка ютюб каналов ботнетками, нападение дизлайками и абузами на чужие каналы (сайты и тп), про скликивание на яндекс директе
и т. п. я не говорю. Из всех этих способов кликанье по рекламным баннерам наиболее долго играющий так как А) площадок может быть очень много и они физически могут быть вообще никак не связаны друг с другом Б) вероятность выявления пропорциональна в наибольшей степени качетву эмуляции человеского поведения ботом, а она если вы записывайте действия живых пользователей на своём сайте (канале) и затем воспроизводите их ботом может быть практически 100%, сообственно методов борьбы с этой напастью 100% не существует, а теперь про «наш» мошеннический трафик, тут принято не погружаться не заморачиваться и наеб.нивать по простому, берут курл вставляют в лучшем случае пару тройку интернет агентов (самые неленивые десять) и заставляют его кликать по сайту накручивая показы и скликивая баннеры, делают это в основном через тор, но некоторые используют вместо ботнеток всякие обманки программки замаскированные под различные бесплатные игры и т. п. в гугл маркете и аппсторике, ну и виндовые, да ещё есть куча легального мошеннического трафика с различных гавно агрегаторов, новейший пример дзен, запуская псевдоновости или статью умерла пагучёва воскрес сталин на свой лэндинг в двух или более ифрэймах крутят показы целевой площадки.