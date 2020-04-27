Би-би-си собрало большой материал о технологиях используемых мэрией Москвы для учёта граждан (что использовалось в градостроительстве), которые вылезли гражданам боком, когда эти же технологии стали применять для контроля за режимом самоизоляции граждан.
В частности, оказалось, что источником данных для правительства Москвы являются:
- Данные сотовых операторов, которые дают сведения о перемещениях и реальных местах жительства москвичей (мэрия получает так называемые «обезличенные» отчеты о количестве абонентов, проживающих и работающих в разных районах города с разбивкой по секторам размером 500 на 500 метров, а также о том, куда они ходят и ездят каждый день).
- Оцифрованы данные ЗАГС
- Оцифрованы данные медучреждений
- Мэрия имеет доступ ко всем метаданным и информации о трафике городской Wi-Fi сети wi-fi.ru
- Есть данные об использовании каршерингов, такси, городского общественного транспорта
- Видеокамеры отслеживают перемещение абсолютно всех автомобилей. Можно отследить перемещение конкретной машины по городу.
- Видеокамеры отличают своих и чужих людей входящих в подъезд
И многое другое. Из положительных свойств системы — она является источником данных для городкого строительства и транспорта.
Из отрицательных — к системе бывают случаи несанкционированного доступа, она может отслеживать перемещение москвичей и использоваться для вынесения штрафов, если законодательство это будет позволять.
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