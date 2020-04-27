Би-би-си собрало большой материал о технологиях используемых мэрией Москвы для учёта граждан (что использовалось в градостроительстве), которые вылезли гражданам боком, когда эти же технологии стали применять для контроля за режимом самоизоляции граждан.

В частности, оказалось, что источником данных для правительства Москвы являются:

Данные сотовых операторов , которые дают сведения о перемещениях и реальных местах жительства москвичей ( мэрия получает так называемые « обезличенные» отчеты о количестве абонентов , проживающих и работающих в разных районах города с разбивкой по секторам размером 500 на 500 метров , а также о том , куда они ходят и ездят каждый день). Оцифрованы данные ЗАГС Оцифрованы данные медучреждений Мэрия имеет доступ ко всем метаданным и информации о трафике городской Wi-Fi сети wi-fi.ru Есть данные об использовании каршерингов , такси , городского общественного транспорта Видеокамеры отслеживают перемещение абсолютно всех автомобилей. Можно отследить перемещение конкретной машины по городу. Видеокамеры отличают своих и чужих людей входящих в подъезд

И многое другое. Из положительных свойств системы — она является источником данных для городкого строительства и транспорта.

Из отрицательных — к системе бывают случаи несанкционированного доступа, она может отслеживать перемещение москвичей и использоваться для вынесения штрафов, если законодательство это будет позволять.