В письме главы Минкомсвязи премьеру и вице-премьеру предлагается снизить налог на прибыль с 20% до 12% для IT-компаний, временно отменить для них уплату страховых взносов в фонд оплаты труда и отсрочить до конца года уплату налогов на доходы сотрудников (с льготным погашением в течение трех лет). Ещё одна из 15 предложенных мер -- до конца года обнулить НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедициной и доставкой продуктов. Все меры объединяет то, что они «не потебуют заимствований из бюджета».

Для операторов связи, осуществляющих модернизацию сетей, Минкомсвязи предлагает отсрочить уплату налога на прибыль и страховые взносы до конца года, упростить процедуру ввоза радиоэлектронных средств (РЭС) и их перерегистрацию. Помимо этого министерство предлагает на один год приостановить действие требований «закона Яровой», согласно которым компании связи обязаны ежегодно увеличивать емкости для хранения разговоров и переписки абонентов на 15%. Высвободившиеся средства операторы должны будут направлять на модернизацию инфраструктуры.

Наталья Касперская в недавнем интервью «Российской Газете» сказала, что IT-компаниям нужны субсидии на зарплаты и снижение или сокращение арендной платы за офисы, которые сейчас практически не используются.

Третье — закупки. Мы предложили внедрить меры по упрощению процедур госзакупок, чтобы предприятия с госучастием могли проводить их быстрее. Кроме того, важно, чтобы бюджеты на ИТ со стороны государства хотя бы выдерживались, а не сокращались. Причем мы предлагаем направлять все государственные средства на закупки только отечественного программного обеспечения и ИТ-продуктов.

ДИТ Москвы недавно удалось закупиться программами от Microsoft на 90 млн рублей, несмотря на жалобы разработчиков в Минкомсвязи, мэрию и ФАС на то, что закупка «полностью противоречит госполитике импортозамещения и законодательству».