На фоне пандемии коронавируса, разработчики высокотехнологичных беспилотных автомобилей попросили Минтранс изменить и тем самым ускорить принятие нужных им нормативов. Как выяснили «Известия», в апреле Яндекс (парк экспериментальных беспилотных машин самый большой в России именно у последнего), попросил Минтранс проработать коммерческую эксплуатацию машин без водителя. Синхронно с Яндексом свои желания сформулировал президент Путин. По его апрельскому решению, предложения о регулировании беспилотных «транспортных средств» Правительство должно получить с заинтересованных ведомств и организаций до 12 мая, на личный стол президента идеи должны попасть до 31 мая.

Следует заметить, что в недавнем прошлом, между просьбой вице-президента Яндекса к властям, о том, что Кремлю надо срочно заняться юридической легализацией беспилотников и моментом фактической реакции власти, могло проходить до 3 лет (между 2016-м и 2019-м годами).

Как считают в Яндексе, сегодняшнюю работу над законодательством о беспилотниках нужно организовать так, чтобы она органично следовала за развитием технологий. Что позволит полностью легально сначала усилить тестирование, а затем перейти к поездкам будущего, теми, что и будут полностью автономными, частью «коммерческими». Свои соображения о том, что нужно юридически урегулировать в секторе беспилотников есть у коллег Яндекса — из КамАЗа, МАДИ, НПО «Старлайн».

По действующим российским нормам тестирование беспилотников возможно в 11 регионах страны. Везде с инженером-оператором в салоне. Человек не управляет машиной непосредственно, но отвечает за риски возможные в пути. Участники рынка обсуждают оснащение беспилотных машин «чёрными ящиками», с юридически значимыми записями поездок; возможно проблесковыми маячками на крыше; а так же отдельное от машин понятие — «беспилотный трамвай». В легализации последнего заинтересован Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies).

«Особое внимание уделяется вопросам законодательного регулирования возможности проведения тестирования высокоавтоматизированных ТС с удаленным контролем движения, их допуска к оказанию коммерческих услуг, а также установления необходимых требований безопасности», — рассказал представитель Минтранса.

Доктор технических наук профессор МГТУ имени Баумана Дмитрий Онищенко считает, что технологии беспилотников можно без особого риска обкатывать на сегодняшних дорогах. После ввода ограничений на передвижения гражданам, вызванных эпидемией Covid-19, по российским дорогам движется сравнительно мало машин.

Профессору возразил глава проекта транспортной инфраструктуры «Сколково» Кирилл Жанайдаров. Он знаком с тестами беспилотников в «Сколково» и в татарском «Иннополисе». У этих машин возникают затруднения, их движение неуверенное. Роста аварийности, кажется не произойдёт, но сама по себе дорожная обстановка ухудшится. «Автомобилям под управлением роботов требуется много раз проехать по одному и тому же маршруту, чтобы чувствовать себя уверенно» и выпускать их за пределы экспериментальных зон, без оператора в салоне — рано, считает Жанайдаров. Технологию, пока можно обкатывать, например, на роботах курьерах, которые могли бы работать на закрытых территориях.