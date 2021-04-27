Яндекс купил второй по обороту сервис для оплаты чаевых картой в России «Чаевые просто». Эксперт Forbes оценивает сделку в $1 — $5 млн на основе оценки рынка безналичных чаевых в $6 — $7 млн. Леонид Делицын из «Финам» ограничился оценкой в $1 млн на основе стоимости привлечения одного клиента. Общий оборот чаевых в России оценивается в 20 млрд рублей «при условии, что порядка 30% посетителей оставляют чаевые на уровне 5%". Доля безналичных чаевых дошла к настоящему моменту примерно до трети.

Основатели остаются и продолжат развивать сервис вместе с командой фудтех-направления «Яндекс Go». Его встроят в «Яндекс.Еду» и другие сервисы «Яндекса» и сохранят как отдельный бизнес. В феврале 2021 года Альфа-Банк купил конкурента «Чаевые просто» — сервис «Нетмонет», лидера в своей отрасли. Сумма сделки также не раскрывалась. По оценке Forbes, покупка сервиса обошлась Альфа-банку примерно в $4 млн.

«Чаевые просто» используют сейчас 5000 заведений (500 -- в Москве), 32000 получателей чаевых (официанты, курьеры, сотрудники салонов красоты и отелей). У «Нетмонет» 4000 заведений (1500 -- в Москве), оборот чаевых в марте составил 150 млн рублей, «рост оборота более 30% в месяц на протяжении последнего квартала».

В середине апреля «Сбер» запустил собственный «уникальный сервис безналичных чаевых на личную банковскую карту — СберЧаевые». Желающий получать чаевые регистрируется в специальном сервисе и генерирует QR-коды, по которым клиенты переводят ему деньги на карту. «Чаевые просто» вставляют сгенерированный QR-код в пречек на оплату услуги.