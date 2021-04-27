Маркетплейс goods.ru, 85% которого «Сбер» выкупил к середине апреля, теперь называется СберМегаМаркет и располагается на домене sbermegamarket.ru. В качестве следующих шагов планируется «подключение к платформе СберМаркет, что обеспечит расширение ассортимента товаров повседневного спроса с экспресс-доставкой, и интеграция со СберЛогистикой, в результате которой у нас появится инфраструктура хранения товаров», говорит генеральный директор СберМегаМаркета Соломон Кунин.
На первом этапе ребрендинга изменения коснулись логотипа и фирменного стиля, для их разработки использовались принципы построения брендов экосистемы Сбера, цветовая гамма и фирменный градиент. Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершён в конце второго квартала 2021 года.
Домен megamarket.ru пока остался «Сбером» невостребован -- компания купила его примерно за 6 млн рублей в середине апреля. Тогда же были зарегистрированы:
- sbermegamarket.ru
- sber-megamarket.ru
- sber-mega-market.ru
- sbermega-market.ru
- sbermegamarket.com
- smega.market
Яндекс ещё в октябре 2020 года выкупил домен market.ru, сейчас на нём работает редирект на Яндекс.Маркет. Специалист по доменам Павел Гросс-Днепров оценивал домен как минимум в миллион долларов.
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Больше Сбера богу Сберов. Интересно как они работают по разделению маркетинговому урону. Ибо много направлений для одного названия.
Купили бы уж домен первого уровня sber и все проекты на нем бы размещали, у них же «экосистема» bank.sber, market.sber
и т. д. всё что в экосистеме всё на один домен.