«Сбер» ликвидировал бренд goods.ru: теперь это СберМегаМаркет, и его подключат к СберМаркету


Маркетплейс goods.ru, 85% которого «Сбер» выкупил к середине апреля, теперь называется СберМегаМаркет и располагается на домене sbermegamarket.ru. В качестве следующих шагов планируется «подключение к платформе СберМаркет, что обеспечит расширение ассортимента товаров повседневного спроса с экспресс-доставкой, и интеграция со СберЛогистикой, в результате которой у нас появится инфраструктура хранения товаров», говорит генеральный директор СберМегаМаркета Соломон Кунин.

На первом этапе ребрендинга изменения коснулись логотипа и фирменного стиля, для их разработки использовались принципы построения брендов экосистемы Сбера, цветовая гамма и фирменный градиент. Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершён в конце второго квартала 2021 года.

Домен megamarket.ru пока остался «Сбером» невостребован -- компания купила его примерно за 6 млн рублей в середине апреля. Тогда же были зарегистрированы:

  • sbermegamarket.ru
  • sber-megamarket.ru
  • sber-mega-market.ru
  • sbermega-market.ru
  • sbermegamarket.com
  • smega.market

Яндекс ещё в октябре 2020 года выкупил домен market.ru, сейчас на нём работает редирект на Яндекс.Маркет. Специалист по доменам Павел Гросс-Днепров оценивал домен как минимум в миллион долларов.

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    Dmitry Remalov

    Купили бы уж домен первого уровня sber и все проекты на нем бы размещали, у них же «экосистема» bank.sber, market.sber и т. д. всё что в экосистеме всё на один домен.

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