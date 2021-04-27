Президент ГК «Интеко» Александр Николаев рассказал РБК, что около трети мигрантов, которых девелоперы завозят в Россию, уходят другие отрасли, и это «колоссальная проблема» для строительства. «Людей надо привезти, разместить, накормить, напоить, медицинскую страховку оплатить, патент оплатить», результате один рабочий сейчас обходится застройщикам 100−110 тысяч рублей, до пандемии были 50−60 рублей.

«То есть приезжают по заявке строителя, а потом [идут в] курьеры, где зарплата повыше, кто куда».

Собеседник РБК объясняет, что зарплата курьеров выше или сопоставима с зарплатами строителей, но работать в доставке «объективно проще», не надо «вкалывать по 12 часов». Николаев, который входит в общественный совет при Минстрое, говорит, что эта проблема обсуждается как с профильным министерством, а также с Министерством внутренних дел и другими государственными ведомствами.

«Разные цифры из разных источников звучат о том, какой есть недостаток рабочей силы. Он в любом случае исчисляется сотнями тысяч людей, причем не только в жилом строительстве, а вообще в стройке в целом», говорит Николаев.

По данным hh.ru, средняя зарплата специалиста в области строительных и отделочных работ в 2020 году в Москве составила 64,4 тыс. руб. В регионах средний уровень зарплат составил 58,9 тыс. руб. По словам директора департамента девелопмента ГК «А101» Павла Туркова, заработки на стройке могут достигать 90 тыс. руб. в месяц. Зарплатные предложения курьеров с апреля 2019 года до конца 2020 года выросли с 35 до 45 руб. При этом в Москве пешие курьеры, по данным SuberJob, могут зарабатывать до 80 тыс. руб., а с личным автомобилем — до 100 тыс. руб.

Другие собеседники РБК не сталкивались с уходом строителей в курьеры. Топ-менеджер ГК «Гранель» Андрей Зимонов считает, что работники могут уходить из одной строительной компании в другую, предлагающую лучшие условия. Павел Турков из «А101» добавляет, что за рабочих с российскими проектами конкурируют «крупные и активно развивающиеся девелоперские проекты в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и других странах.

Сообщество «Профсоюз КУРЬЕР» в социальных сетях тоже выразило недоумение по поводу слов Николаева. По мнению курьеров, строители могут подрабатывать этой профессией, но на стройках зарабатывают больше.

О дефиците курьеров в доставке продуктов и готовой еды рассказывали ещё осенью 2020 года. Глава Яндекс.Лавки подчёркивал, что в Москве в принципе стало меньше мигрантов из-за пандемии, а отток курьеров объясняется ещё и сезонным ухудшением погоды. Тем временем, сами курьеры благосклонно относятся к идее помочь им переквалифицироваться в другие специальности, например, в программистов.

Тем временем, в МВД и Минцифры готовят к запуску платформу «цифровых профилей» мигрантов с биометрической идентификацией, электронными услугами, налоговыми сервисами.