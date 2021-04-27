С помощью англоязычного пресс-релиза российская пресса была проинформирована о запуске аналога Clubhouse для России. Разработчиком приложения и главой проекта Megacampus значится Григорий Аветов, известный ранее как директор школы бизнеса «Синергия» и организатор Synergy Global Forum.

24 апреля Григорий Аветов опрашивал свою аудиторию в Facebook о том, какого «функционала» не хватило в Clubhouse, у которого «не получилось».

Megacampus позиционируется как «первая в мире образовательная социальная сеть», которая «создана, чтобы позволить пользователям создавать и продвигать контент для популяризации знания». В ней будут «аудио и видео события». Создание её было вдохновлено «недостатком интеллектуального контента в текущем интернете». Рекомендательные алгоритмы соцсетей продвигают развлекательный и «приземлённый» контент.

Алгоритм Megacampus «построен так, чтобы содержательный смысловой контент преобладал в пользовательской ленте событий, что делает Megacampus лучшим решением для продвижения экспертов в различных областях естественных и гуманитарных наук, образования, культуры, искусства и бизнеса», говорится в пресс-релизе.

Первым событием станет «Саммит» первого мая, куда приглашены Александр Цыпкин, юрист Павел Астахов и другие известные личности. Чтобы поучаствовать, надо скачать приложение Megacampus. EKSMO будет проводить встречи книжного клуба. Планируется также HR-клуб, куда пригласят крупных работодателей.

В Инстаграм-профиле самого проекта он описывается как «Глобальный онлайн университет актуальных профессий по ежемесячной подписке» с бесплатным периодом в пять дней.