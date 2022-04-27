Медуза сообщила, что "Яндекс" хочет разделиться на международный и российский, РБК опровергает.

Разделение «Яндекса» на российскую и международную компании не планируется, сообщил РБК представитель компании.

«Нет никаких планов по разделению компании», — сказал он.

О возможном разделении «Яндекса» на две компании ранее сообщили источники Meduza (признана Минюстом иноагентом). Штаб-квартиру, по ее данным, могут открыть в Ереване или Тель-Авиве. Об этом говорил и источник Forbes, который также отметил, что компания уберет слово «Яндекс» из названий сервисов, услуги которых планирует распространять за рубежом.