Медуза сообщила, что "Яндекс" хочет разделиться на международный и российский, РБК опровергает.
Разделение «Яндекса» на российскую и международную компании не планируется, сообщил РБК представитель компании.
«Нет никаких планов по разделению компании», — сказал он.
О возможном разделении «Яндекса» на две компании ранее сообщили источники Meduza (признана Минюстом иноагентом). Штаб-квартиру, по ее данным, могут открыть в Ереване или Тель-Авиве. Об этом говорил и источник Forbes, который также отметил, что компания уберет слово «Яндекс» из названий сервисов, услуги которых планирует распространять за рубежом.
(нечто похожее с разделением бизнесов уже сделал Wargaming)
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Давно стоило написать про это колонку, но никак не вытанцовывается, напишу комментарий:
Проблема "Яндекса" совершенно очевидна: компания много лет работала в России с позиционированием "вот есть всякие путинисты, а есть клёвый "Яндекс", айда к нам".
Не сказать что это как-то сильно мешало работать до недавних времён: ну да, был фанатизм по Навальному, по белоленточному движению, по любой, фактически, оппозиционной движухе, но это только наращивало чувство локтя и сплачивало коллектив. А продукты покупали и путинисты, никаких проблем.
После 24.02 оказалось, что все, абсолютно все, в одной лодке. И те кто путинист, и те кто против: потому что коллективный запад начал хреначить по всем россиянам без разбора.
Friendly fire в виде отключения карт Visa и MC уже много раз обсуждали. Можно считать, что это некий хитрый план по провоцированию утечки умов из России, но тут есть проблемки, что на западе сейчас не очень хорошо понимают будущее IT-компаний. Пример с Netflix, возможно, слишком частный чтобы делать из него глобальные выводы, но всё же выглядит не очень хорошо, когда компания входящая в иконостас FAANG теряет половину биржевой стоимости. За этим, скорее всего, последуют неприятные кадровые решения, вплоть до сокращения персонала. ( https://roem.ru/20-04-2022/289350/netflix-pytaetsya-spastis/ )
Паритет покупательной способности рубля, который всем казался смешной хренью, на практике привёл к тому, что разраб экстра-класса, получающий в России 1,5 млн рублей в месяц, и который на эти деньги в России может позволить себе просто всё, получает оффер в Долину на те же деньги в долларах, где у него проблем житейских будет не очень много, но уже придётся деньги считать. Средней руки разрабы, которые претендуют на доналоговые европейские зарплаты 3-4-5 тысяч евро, обнаруживают, что на руки они получают столько, а стоимость жилья, коммуналки, связи в Европе такова, что кое-какие московские привычки придётся позабыть совсем.
Снова к "Яндексу": Европа, в отличие от России, дико скована финансовыми привычками, которые just work. Там меньше молодой аудитории (и денег у неё не густо), а живущие средние 40+ при деньгах — очень с большим скрипом расстаются с каждой десяткой евро. Если действительно есть какой-то план о том, что сотрудники "Яндекса", которым неприятно жить в России, будут работать на внешний рынок в какой-то структуре — у этих сотрудников будут интересные задачи. Где взять эти
пилюлизаработать денег на своё существование, для начала.
Скорее всего, будет некая поддержка от российского "Яндекса" (там много инфраструктуры, делёжка которой упрощает жизнь), но жизнь эта будет немного враскоряку.
В принципе, если от этого жить легче — то и бог с ним. Но вообще, поскольку кадровое позиционирование российского "Яндекса" ("мы не с ними") сейчас подвергнется некоей эрозии, ибо тех кто не с нами как-то совсем мало остаётся, непонятно как дальше два "Яндекса" смогут сосуществовать.
Хрень какая-то двустульчатая.