На брифинге Максута Шадаева он немного рассказал про российский аппстор:
Вопрос: Отечественный магазин приложений – расскажите, как идёт его разработка.
М.Шадаев: Разработку мы начали где-то месяца полтора назад, когда возник риск, что наших разработчиков могут отключить от магазинов приложения на платформе IOS, на платформе Android. В мире есть практика создания отдельных магазинов приложений. К сожалению, такая практика только для платформы Android существует. Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего группа «ВК» взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений. Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе. Это не делается за бюджетные деньги. Нам кажется, это очень важно, для того чтобы была такая полноценная экосистема, которая сама развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка. Я надеюсь, что первую бету мы запустим до конца мая
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Почему? Мне вот не кажется. На мой, взгляд рядового гражданина, "магазины" и подобные точки доступа к каталогам приложений должны регулироваться и содержаться государством имея полный контроль за происходящим там. Тогда можно легко контроллировать потоки внимания пользователей и направлять их в нужное государству русло.
Напрямую не относится к теме, но тоже самое касается и открытого кода, на мой взгляд.
Развитие, поддержка, хранение и доступ к открытому, критически важному коду должно быть во владении государства и на содержании государства, как библиотеки, архивы, музеи.
Вообще чуть-чуть похоже на вредительство, а? Делать во время войны «магазин», вместо комплекта API, ну пусть делают, ага…
• Приложения можно ставить из любой помойки или обыкновенных официальных сайтов продуктов. Прямо сегодня уже можно. Магазинов навалом.
• Google магазин, предположительно, отключится вместе с GMS, Google Mobile Services. Вот тут-то и отвалятся пуши, телефон (!), голосовой (!) ведь и «Телефон» — это приложение Google для Google Android и любая взаимная интеграция установленных приложух. Мы её почти не замечаем. Заметим, что всё перестало работать, когда Google отключит GMS. Вообще всё отвалится, по большому счёту. А простых телефонов-звонилок почти ни у кого уже нет. Нормальненько так, целая страна без сотовых.
Итого — министр и министерство выбрали Важной Целью имитации Деятельности копошение вокруг чего-то глубоко ненужного, вместо жизненно необходимого для поддержания работоспособности смартфонов.