На брифинге Максута Шадаева он немного рассказал про российский аппстор:

Вопрос: Отечественный магазин приложений – расскажите, как идёт его разработка.



М.Шадаев: Разработку мы начали где-то месяца полтора назад, когда возник риск, что наших разработчиков могут отключить от магазинов приложения на платформе IOS, на платформе Android. В мире есть практика создания отдельных магазинов приложений. К сожалению, такая практика только для платформы Android существует. Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего группа «ВК» взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений. Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе. Это не делается за бюджетные деньги. Нам кажется, это очень важно, для того чтобы была такая полноценная экосистема, которая сама развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка. Я надеюсь, что первую бету мы запустим до конца мая