Отечественный магазин приложений делает ВКонтакте (и ещё кто-то)


На брифинге Максута Шадаева он немного рассказал про российский аппстор:

Вопрос: Отечественный магазин приложений – расскажите, как идёт его разработка.

М.Шадаев: Разработку мы начали где-то месяца полтора назад, когда возник риск, что наших разработчиков могут отключить от магазинов приложения на платформе IOS, на платформе Android. В мире есть практика создания отдельных магазинов приложений. К сожалению, такая практика только для платформы Android существует. Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего группа «ВК» взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений. Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе. Это не делается за бюджетные деньги. Нам кажется, это очень важно, для того чтобы была такая полноценная экосистема, которая сама развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка. Я надеюсь, что первую бету мы запустим до конца мая

Брифинг Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева
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    Юра Безнос

    Нам кажется, это очень важно, для того чтобы была такая полноценная экосистема, которая сама развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка.

    Почему? Мне вот не кажется. На мой, взгляд рядового гражданина, "магазины" и подобные точки доступа к каталогам приложений должны регулироваться и содержаться государством имея полный контроль за происходящим там. Тогда можно легко контроллировать потоки внимания пользователей и направлять их в нужное государству русло.

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    Юра Безнос

    Напрямую не относится к теме, но тоже самое касается и открытого кода, на мой взгляд.
    Развитие, поддержка, хранение и доступ к открытому, критически важному коду должно быть во владении государства и на содержании государства, как библиотеки, архивы, музеи.

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    Иван Ильин

    Вообще чуть-чуть похоже на вредительство, а? Делать во время войны «магазин», вместо комплекта API, ну пусть делают, ага…
    • Приложения можно ставить из любой помойки или обыкновенных официальных сайтов продуктов. Прямо сегодня уже можно. Магазинов навалом.
    • Google магазин, предположительно, отключится вместе с GMS, Google Mobile Services. Вот тут-то и отвалятся пуши, телефон (!), голосовой (!) ведь и «Телефон» — это приложение Google для Google Android и любая взаимная интеграция установленных приложух. Мы её почти не замечаем. Заметим, что всё перестало работать, когда Google отключит GMS. Вообще всё отвалится, по большому счёту. А простых телефонов-звонилок почти ни у кого уже нет. Нормальненько так, целая страна без сотовых.
    Итого — министр и министерство выбрали Важной Целью имитации Деятельности копошение вокруг чего-то глубоко ненужного, вместо жизненно необходимого для поддержания работоспособности смартфонов.

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