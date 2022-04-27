Материал длинный, затруднительно привести из него какую-то ключевую статью. Рекомендуем для ознакомления полностью. Для понимания характера текста дадим следующую цитату:

Во время вооруженного конфликта экономическая война сочетается военными ударами, имеет признаки тотальной войны и направлена на создание максимального ущерба экономике противника, для того чтобы лишить его способности вести обычную войну. В случае вторжения противника на собственную территорию противоборствующей стороны или занятую ее войсками экономическая война может сводиться к тактике «выжженной земли» с уничтожением запасов продовольствия, гражданских и промышленных объектов, применяемой для того, чтобы лишить ресурсов вторгшиеся войска и ослабить их способность продолжать наступление. Тактика «выжженной земли» применялась фашистской Германией на захваченной территории Советского Союза. Сейчас этим занимаются украинские националисты в Донбассе.

Оценивая экономические войны за последние 300 лет, исследователи делают выводы об их низкой эффективности. Континентальная блокада 1806–1814 годов не спасла Наполеона от полного разгрома его империи. Блокада Ленинграда и тактика «выжженной земли» не принесли победы гитлеровцам, а безуспешная экономическая война Великобритании против Германии во Второй мировой войне нанесла серьезный удар по престижу блокадных стратегий. Военно-морской флот США перекрыл поставки нефти и продовольствия в Японию, и Америка получила Перл-Харбор и четыре года войны на Тихом океане. Экономическая война Соединенных Штатов против Кубы длится уже 62 года, но на Острове свободы до сих пор нет проамериканской администрации. Эмбарго США, стран Западной Европы и Японии в отношении Советского Союза и стран социалистического блока простимулировало как научно-технический прогресс, так и колоссальные объемы контрабандных поставок.

Низкая эффективность экономических войн объясняется тем, что сторонники их проведения каждый раз недооценивали способность элит противника к решительным действиям и сохранению контроля над вооруженными силами, а также способность удерживать власть, несмотря на экономические трудности. Сейчас США и их союзники в очередной раз смогут в этом убедиться. Экономическая война способна лишь сократить длительность военной фазы конфликта, потому что это подталкивает противника к более решительным боевым действиям для скорейшего достижения военной победы.