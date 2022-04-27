Покупатели техники Apple, раз существенную часть стоимости устройств составляет возможность доступа к экосистеме Apple, требуют от компании денег за ограничение функций устройств после 24.02:

Двадцать покупателей техники Apple требуют от компании компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб. на каждого, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров из-за того, что на них больше не работает ApplePay. Мнения юристов относительно успеха иска разделились. Одни подчеркивают, что Apple никогда не давала гарантий повсеместной работы платежной системы, другие — что она выступает частью товара и его стоимости, а суды сейчас склонны принимать решения против покинувших РФ поставщиков. Исход дела, а также поданного ранее коллективного иска к Netflix определит дальнейшую судебную практику относительно уходящих компаний.