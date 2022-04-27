Возглавлявшая ранее «Национальную Медиа Группу» Ольга Паскина запускает приложение Nuself, в котором одежду, аксессуары и косметику, в том числе российских дизайнеров, будут продвигать инфлюенсеры. Создатели рассчитывают на востребованность проекта на фоне ухода Farfetch и других ритейлеров, а также блокировок в России Instagram. Вторым инвестором проекта является фонд DV Capital, основанный Паскиной вместе с бывшим гендиректором «НМГ Студии» Алексеем Янчишиным.

Инвестиции в проект не раскрываются. Рынок онлайн-торговли в релевантном для Nuself сегменте Ольга Паскина оценивает в 1 трлн руб. в 2022 году. Платформа не будет конкурировать с Wildberries, Ozon, Lamoda и рассчитана на аудиторию, которая раньше предпочитала делать покупки на мультибрендовых международных платформах Farfetch, Matches fashion, Net-a-Porte. На первом этапе на платформе будет представлено более 300 брендов, 40% из которых — российские. В перспективе планируется увеличить эту долю и масштабировать закупки товаров локальных брендов.