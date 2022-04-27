Влад Тенев, основатель брокера RobinHood, в блоге компании описал бурный рост последних лет и объяснил, что персонала компания немного перебрала, поэтому надо будет сократить количество нанятых людей на 9%
Брокер RobinHood уволит 9% персонала
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