Брокер RobinHood уволит 9% персонала


Влад Тенев, основатель брокера RobinHood, в блоге компании описал бурный рост последних лет и объяснил, что персонала компания немного перебрала, поэтому надо будет сократить количество нанятых людей на 9%

Robinhood says it will lay off 9% of its employees.
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