«Яндекс» в первом квартале 2022 потратил 5,9 млрд руб. на единоразовые выплаты персоналу, чтобы поддержать людей «в период макроэкономической нестабильности», также компания увеличила штат на 6%, говорится в письме «Яндекса» акционерам. Также компания пишет, что не планирует каких-то массовых перемещений сотрудников за пределы РФ, ранее источники сообщали, что компания планирует релокацию части персонала. Также появлялась информация, что якобы существуют планы по разделению «Яндекса» на российскую и международную компании. В том же документе компания пишет, что допускает возможность разместить акции на «другой международной торговой площадке», чтобы предоставить инвесторам возможность свободно продавать и покупать бумаги компании. С 28 февраля американские торговые площадки NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги расписками «Яндекса», как и ряда других российских компаний.

По итогам 1 квартала выручка компании выросла на 45% и составила ₽106,01 млрд, по сравнению со ₽73,13 млрд в прошлом году. Общий скорректированный показатель EBITDA снизился на 88%, до ₽1,27 млрд. При этом чистый убыток группы составил ₽13,03 млрд по сравнению с ₽3,22 млрд в прошлом году. Число подписчиков медиасервиса «Яндекс Плюс» выросло на 36% и составило 12,2 млн человек.