Эта новость сегодня хорошо разойдётся: в кулуарах "Импортонезависимости" замглавы ФСИН сказал, что ФСИН рассматривает привлечение осуждённых IT-шников к работе в российских компаниях.
Собственно, считается, что Сбер уже подключил заключённых к работе с документами, технически нет особых проблем создания некоей ограниченной среды, где возможна разработка без выхода в открытый интернет.
"Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах", - рассказал Хабаров.
Он пояснил, что речь идет о тех, кто отбывает наказание в исправительных центрах. "Исправительные центры подразумевают, что это форма наказания через исправительные работы. Обязанность трудиться - это пункт номер один. В любой сфере они (центры - прим. ТАСС) могут быть применены, в том числе в IT-технологиях", - уточнил замглавы ФСИН.
Однако очевидно, что без доступа заключённых к StackOverflow такая идея работать не будет.
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<Здесь триста каментов про шарашки и сломанную челюсть Королёва>
По эху от новости чувствуется, что ойтишники мало сидят в СИЗО, а затем (возможно) в других местах. Совсем не сидят! И не судятся.
В противном случае фейсбук бы знал суть «общественных работ». Ими называют, в том числе, работу по основному месту работы, существовавшему до суда. Нюанс! Осуждённый к общественным работам перечисляет x рублей из заработков государству. Наказание.
Иногда у человека нет предыдущего места — тогда припаяют убирать снег, складывать из заготовок картонные коробки (буквально, ткнут на первое попавшееся в городе рабочее место: «Вот, идёшь туда»). Теоретически сейчас могут ткнуть и отправить, например, размечать фото и видео, для целей обучения безумных ИИ.
Можно также отправить обучать ИИ, который потом проигрывает виртуальные краш-тесты.