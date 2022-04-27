Эта новость сегодня хорошо разойдётся: в кулуарах "Импортонезависимости" замглавы ФСИН сказал, что ФСИН рассматривает привлечение осуждённых IT-шников к работе в российских компаниях.

Собственно, считается, что Сбер уже подключил заключённых к работе с документами, технически нет особых проблем создания некоей ограниченной среды, где возможна разработка без выхода в открытый интернет.

"Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах", - рассказал Хабаров. Он пояснил, что речь идет о тех, кто отбывает наказание в исправительных центрах. "Исправительные центры подразумевают, что это форма наказания через исправительные работы. Обязанность трудиться - это пункт номер один. В любой сфере они (центры - прим. ТАСС) могут быть применены, в том числе в IT-технологиях", - уточнил замглавы ФСИН.

Однако очевидно, что без доступа заключённых к StackOverflow такая идея работать не будет.