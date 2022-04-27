Spotify дал отчётность, из которой следует, что компания пока избежала "проклятия Netflix" с желанием пользователей отписаться от сервиса, кроме того компания пояснила, что в первом квартале года она отключила от сервиса 1,5 млн россиян, в апреле - ещё 600 000 пользователей

При стоимости подписки на год в 1700 рублей (при оплате вперёд), компания лишится выручки около 3,5 млрд рублей в год, которые в будущем, скорее всего, будут поделены между теми, кто придумает как всё-таки пользоваться Spotify, Яндекс.Музыкой, ВКонтакте (два последних резко усилили маркетинговую активность после ухода шведов) и, возможно, "Сберзвук", который частично пострадал от удаления приложения из сторов.