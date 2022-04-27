Apple открыла магазин запчастей для самостоятельного ремонта, только в Штатах и только для iPhone.

Например, дисплейный модуль для iPhone стоит 270 долларов (без налогов) из которых 33 могут вернуть за возвращение заменённого экрана, а лоток для SIM-карты — $7.2

Apple не был бы Apple, если бы не поставил рогаток для массовой скупки экранов для зарубежных пользователей: при приобретении необходимо указывать IMEI устройства и идентификатор руководства по ремонту, чтобы Apple знал, что вы сможете справиться с самостоятельной заменой детали.