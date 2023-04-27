Rutube рассчитывает вложиться в масштабное обновление инфраструктуры, сообщили два источника, знакомых с планами компании. По их словам, видеохостинг оценивает затраты на это в районе 30 млрд руб. Один из источников сказал, что финансирование внутри ГПМХ уже выделено: «Изначально Rutube запрашивал 50–55 млрд руб.» По словам источника, Rutube рассчитывает увеличить серверные мощности таким образом, чтобы максимальное количество одновременных пользователей сервиса было сопоставимо с уровнем YouTube. В инфраструктурную программу, по его словам, входит и расширение сети доставки контента (CDN).

CDN позволяет распределять содержимое сайта по серверам, географически находящимся в разных местах. В апреле технический директор Rutube Ростислав Чернаков сообщил ComNews, что к 15 CDN-серверам, уже размещенным в России и Абхазии, к концу года планируется добавить серверы еще в семи городах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Армении и Узбекистане. По словам директора компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максима Копосова, некоторые структуры «Газпрома» обращались в компанию за приобретением серверов, однако заявленный объем закупки был меньше. По его оценке, средняя цена одного сервера составляет около 2–3 млн руб. «Таким образом, можно понять, что Rutube необходимо около 15 тыс. серверов. Такой объем обычно приобретают крупные компании, как "Сбер", "Яндекс" или VK»,— говорит он. Сумма в 30 млрд руб. на одно лишь расширение CDN «кажется избыточной, если только этот план не рассчитан на пять лет», считает гендиректор облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. Он, однако, отмечает, что заявленных инвестиций «вполне достаточно для того, чтобы часть средств направить на CDN, а часть — на улучшение интерфейса, функциональности, надежности работы и удобства платформы в целом».