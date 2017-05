Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в Twitter, что Gmail предупредил его о попытке взлома со стороны некоего правительственного хакера. «Я никогда не использую Gmail по важным поводам, но я как-то не удивлён», — написал Дуров.

Google says government-backed attackers may be trying to hack me. I never use Gmail for important stuff, but somehow I am not surprised. pic.twitter.com/EdAgHisHxF — Pavel Durov (@durov) May 27, 2017

Такое сообщение пользователи начали впервые получать с 2012 года. Например, в 2016 году такие предупреждения получил ряд либеральных журналистов, а также бывший посол США в России Майкл Макфол.

A number of liberal writers, me included, seem to have gotten this notice yesterday. https://t.co/OROGP1qbDF — Paul Krugman (@paulkrugman) November 23, 2016

«Government-based» attempt to hack my email (and Krugman's). Lines up with Trump's demonizing of dissent. Vol.3: pic.twitter.com/NPdpvS7RzK — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) November 23, 2016

And here we are. pic.twitter.com/Vv4cjLI5gJ — Julia Ioffe (@juliaioffe) November 23, 2016

Not this again! Dear Kremlin, please stop. pic.twitter.com/BxhMDvpncf — Michael McFaul (@McFaul) November 23, 2016

Такое сообщение не обязательно значит, что это именно государственные хакеры — таким образом Gmail может среагировать и просто на изощрённую попытку взлома. Кроме того сообщение не значит, что почту всё-таки взломали, как, впрочем, не значит и обратного. Предупреждение не содержит информации о том, какое именно государство было инициатором взлома, как и даже примерного времени инцидента — компания делает это специально, чтобы хакеры не получили больше информации о том, насколько точно работает система. При получении такого сообщения, компания рекомендует проверить свою безопасность по соответствующему чеклисту.