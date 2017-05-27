Gmail предупредил Дурова, что государство заказало его взлом. Дуров не удивлён


Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в Twitter, что Gmail предупредил его о попытке взлома со стороны некоего правительственного хакера. «Я никогда не использую Gmail по важным поводам, но я как-то не удивлён», — написал Дуров.

Такое сообщение пользователи начали впервые получать с 2012 года. Например, в 2016 году такие предупреждения получил ряд либеральных журналистов, а также бывший посол США в России Майкл Макфол.

Такое сообщение не обязательно значит, что это именно государственные хакеры — таким образом Gmail может среагировать и просто на изощрённую попытку взлома. Кроме того сообщение не значит, что почту всё-таки взломали, как, впрочем, не значит и обратного. Предупреждение не содержит информации о том, какое именно государство было инициатором взлома, как и даже примерного времени инцидента — компания делает это специально, чтобы хакеры не получили больше информации о том, насколько точно работает система. При получении такого сообщения, компания рекомендует проверить свою безопасность по соответствующему чеклисту.

Добавить 2 комментария

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    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Неплохой способ дешевого PR, кстати.
    Был ли взлом, в чём он заключался, со стороны ли правительственных спецслужб или просто кто-то интересуется Дуровым в коммерческих целях — иди, разбирайся

    Зато паблисити защитников свобод — вот оно

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