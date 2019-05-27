В середине июня новым гендиректором продуктового интернет-магазина «Утконос» станет Дэнни Перекальски, экс глава «Озона», рассказали РБК источники на рынке продовольственной розницы и знакомый Перекальски. Действующий глава Максим Бахтин займётся вопросами «синергии» между «Утконосом» и «Лентой», он станет членом совета директоров «Ленты». Владеющая «Утконосом» «Севергрупп» Алексея Мордашова 2019 владеет и 70,95% «Ленты».

Опрошенные РБК эксперты считают, что «Севергрупп» будет интегрировать крупнейшего, но убыточного онлайн-продавца продуктов «Утконос» — с успешной, но офлайновой «Лентой», чей выход в онлайн затянулся. Представители «Севергрупп» синергию обсуждают неопределённо, собеседники РБК связывают это с возможным желанием структур Алексея Мордашова выкупить «Ленту» полностью, но не переплатить.

Дэнни Перекальски руководил «Озоном» с марта 2015 года до декабря 2017. Ранее год был замом предыдущего руководителя магазина — Маэль Гавэ. До «Озона» управлял израильским филиалом маркетинговой компании Nielsen, руководил закупками в российской Metro Cash & Carry, возглавлял маркетинг сети супермаркетов «Дикси». После ухода из «Озона» был управляющим директором по продуктам в Альфа-Банке, консультировал «Магнит», но больше не сотрудничает с этой сетью.