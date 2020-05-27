Яндекс.Почта сделает платным отключение рекламы


Яндекс предлагает некоторым пользователям своего почтового сервиса платный продукт «Почта Про». За 83 рубля в месяц при оплате за год можно будет получить «почту без рекламы и приоритетную поддержку». За 141 рубль в месяц при оплате за год добавляется 100 ГБ Яндекс.Диска и другие его «платные преимущества». «Диск Про», в частности, позволяет включить автоматическое сохранение на Диск файлов с рабочего стола компьютера и из выбранных папок.

почта

В настройках Яндекс.Почты давно есть галочка, позволяющая включить показ рекламы, но если её снять, через месяц она опять появится, а реклама включится. У пользователей, которые видят предложение «Почты Про», галочка включения рекламы исчезает, и остаётся только «промо», включающая рекламу в виде нового непрочитанного письма.

тожепочта

Две недели назад Rambler Group запустила платную подписку на свои медиаресурсы без рекламы (в том числе Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат.com», «Афиша», «Секрет фирмы»).

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