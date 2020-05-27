По данным Яндекс.Радара, с апреля Instagram занял второе место среди социальных сетей в России. В марте у него было 117 млн посетителей, у «Одноклассников» -- 122 млн. По итогам апреля -- у «Инстаграма» 129 млн, у «Одноклассников» 118 млн. ВКонтакте остаётся лидером со 193 млн посетителей в апреле, его аудитория продолжает расти.

В пятёрку лидеров в апреле ворвалась, обогнав Twitter, «социальная сеть работников образования» Nsportal.

Рост популярности Instagram может быть связан с коронакризисом: считается, что в этой сети в основном «позитивный контент», люди идут смотреть приятные картинки, чтобы справиться с тревожностью и другими неприятными эмоциями.

Рейтинг формируется на основе агрегированных обезличенных данных Яндекс.Браузера, Элементов Яндекса, Визуальных закладок, а также браузерных расширений и других продуктов Яндекса. По умолчанию данные аналитических сервисов Яндекса не учитываются. Доля пользователей Яндекса в аудитории каждого интернет-проекта разная. Поэтому для расчёта посещаемости каждого проекта с помощью машинного обучения создаётся собственная статистическая модель. Она определяет диапазон, в котором с высокой вероятностью находится реальное количество посетителей ресурса за выбранный период отчёта.

В 2018 году Mail.ru Group требовала убрать свои сервисы (Почту, «ВКонтакте», «Одноклассников», «Игры», медиапроекты) из Радара, сочтя его необъективным.