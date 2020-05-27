Госдума приняла закон о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские и смежные права. Обязанность блокировать приложения распространяется на «агрегаторы приложений».

Это позволит Роскомнадзору требовать от Google Play Store и App Store удаления приложений с пиратским контентом (которого, например, немало в Telegram). Закон вступит в силу с 1 октября.

Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. «В случае если владелец информационного ресурса не ограничил доступ к программному приложению, операторам связи направляется информация, необходимая для принятия мер по ограничению доступа к программному приложению», — также сказано в законе.

Законопроект предложила группа депутатов от разных партий, в которую входит и А. В. Горелкин. Именно благодаря ему Яндекс в прошлом году за сутки потерял $100 млн капитализации. Резкое падение курса акций Яндекса на Московской и американской биржах связали с предложенным им законопроектом об ограничении доли иностранных инвесторов в капитале крупных российских интернет-ресурсов до 20%. Сам Горелкин прокомментировал это фразой «Проблемы индейцев шерифа не беспокоят» и назвал свой канал в Телеграме «Душитель интернета».

В канале он о Telegram отзывается с симпатией, признаёт его важным каналом общения элит и предполагает, что срыв проекта TON вынудит Дурова продать мессенджер, а тот «может достаться кому-то из системных российских игроков и станет лоялистской площадкой».