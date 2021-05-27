Сервис продажи билетов на мероприятия предоставит предпринимателям возможность продажи «любых форм интеллектуальной собственности». Они смогут брать деньги за видеоконференции, вебинары, подкасты, музыку, дайджесты, мерч.

Timepad позволит не только монетизировать креативный контент, но и получать подробную аналитику по продажам. К сервису уже подключена единая платежная система. Чтобы начать продавать свой контент, достаточно зарегистрироваться и создать страницу события или проекта, добавив туда ссылку на креативный продукт, ранее размещенный на любой другой платформе, например, на YouTube, Facebook или Vimeo. После оплаты пользователь получит электронный билет. В планах Timepad — интегрировать сервисы для создания рассылок по клиентским базам, добавить опцию загрузки видеоконтента на платформу напрямую, а также получить простой доступ ко всем популярным инструментам аналитики (Google Аналитика, Яндекс.Метрика).

Частью смены концепции стал переход оплаты услуг организаторами мероприятий с комиссионной модели на подписную. Появилось 4 тарифных плана, один из них бесплатный для бесплатных мероприятий. Продавать контент можно будет за 1290 рублей в месяц, а системы аналитики будут доступны для бизнес-тарифов за 9900 рублей в месяц

Timepad появился в 2008 году, в 2012 получил инвестиции от «Афиша-Рамблер», в 2014 году акции у «Афиши» выкупил Tiger Global, в 2018 году компанию за $10 млн приобрёл сооснователь Qiwi Сергей Солонин.