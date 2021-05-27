«Сбер» рассказал прессе о новых назначениях в «Афише».

Михаил Шенштейн возглавил сервис «Афиша.Рестораны». В 2015—2019 году он создавал его и выделял в самостоятельную бизнес-единицу, позже соосновал «Российский Ресторанный Фестиваль», а теперь вернулся в «Афишу.Рестораны».

Денис Вайштейн стал коммерческим директором «Афиши». «Последние пять лет на позиции исполнительного директора занимался стратегическим и организационным развитием национального билетного оператора Kassir.ru», имеет опыт работы в мультинациональных компаниях (Wrigley, Coca-Cola).

Директор по продукту в Okko и советник по продукту в «СберИнтертейменте» Денис Имполитов будет теперь ещё и директором по продукту «Афиши».

До перехода в СберИнтертеймент Денис Имполитов более 10 лет работал в Яндексе. Он запустил проект «Яндекс.Эфир» и отвечал за его развитие, совмещал роли CEO и генерального продюсера, управляя командой из 60 человек. До этого руководил подуправлением главной страницы Яндекса и сервисов портала.

Антон Бельчиков назначен директором по маркетингу, раньше он руководил маркетингом в PetShop — «самом крупном интернет-магазине товаров для животных в России» и строил там экосистему «вокруг потребностей владельцев питомцев». В PetShop он пришёл с должности директора по маркетингу Kassir.ru.

14 апреля должность генерального директора ООО «Компания Афиша», в которое в 2020 году были объединены портал «Афиша» и билетный сервис «Рамблер/касса», занял Илья Альтшулер. ООО «Компания Афиша» наряду с другими активами Сбера в сфере рекламы и развлечений входит в Группу компаний под управлением СберИнтертеймента, дочерней структуры Сбера.

Новый директор по рекламной коммерции появился вчера в Ozon. Им стал Степан Майстрюков. Он будет отвечать за масштабирование рекламного бизнеса и рост рекламной выручки.

В первую очередь Мастрюков займется коммерческим развитием рекламной платформы Ozon, с помощью которой поставщики и продавцы маркетплейса смогут решать задачи по продвижению и привлечению покупателей.

Также он будет отвечать за монетизацию всего пула рекламных инструментов площадки — от товарной и медийной рекламы до семплинга и спецпроектов. Кроме того, Мастрюков будет выстраивать отношения с рекламным сообществом и развивать проект Ozon по доступу продавцов к инвентарю и трафику внешних рекламных сетей. Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon, прокомментировал назначение так: «Мы верим, что реклама на маркетплейсах в ближайшие годы будет драйвером всего сегмента интернет-рекламы. Это одно из приоритетных направлений бизнеса Ozon, которое сейчас растет более чем в два раза год к году и имеет еще больший потенциал. Глубокая экспертиза и опыт Степана Мастрюкова в рекламном бизнесе, как со стороны сейлз-хауса, так и со стороны паблишеров, помогут Ozon реализовать лидерские амбиции в этой сфере».

В Ozon новый топ-менеджер пришёл из «Едадил», там он отвечал, помимо прочего, за интеграцию в экосистему Яндекса, в котором работал ранее.